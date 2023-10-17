Белый дом обсуждает возможность военного ответа, если "Хезболлах" атакует Израиль

Возможность применения военной силы обсуждается в Белом доме, если ливанская шиитская группировка "Хезболлах" присоединится к радикальному палестинскому движению ХАМАС и атакует Израиль . Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, возможность применения военной силы США в случае нападения "Хезболлах"обсуждалась на нескольких встречах должностных лиц высокого ранга в Белом доме в последние дни. Как отметили источники портала, решение о применении силы будет приниматься в зависимости от масштабов атаки шиитской группировки и возможностей Израиля по реагированию. Они подчеркнули, что администрация США делает все возможное, чтобы не допустить участия "Хезболлах"в атаке ХАМАС, но при этом готовится к ее нападению.