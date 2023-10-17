«Газовое облако»: чем уникальна российская огнеметная система «Тосочка»
Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщили в Министерстве обороны РФ. Чем она уникальна, как работает и есть ли в мире боевое оружие, способное ей противостоять, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
По словам политолога Сергея Маркелова, «Тосочка» способна нанести больший урон, в отличие от артиллерии, за счет своих технических характеристик.
— ТОС-2 — это уникальная огнеметная система, аналогов которой больше нет ни у кого. Снаряд, выпущенный из нее, превращается в газовое облако. Этот газ проникает внутрь здания через любые щели, заполняя собой коридоры и подвалы, куда порой не долетает артиллерийская пушка. После этого срабатывает боезаряд, и жилое строение практически разрушается, как карточный домик, — рассказал эксперт.
Он отметил, что снаряд, выпущенный из «Тосочки», может лететь больше десяти километров. Это гораздо дальше, чем у артиллерии. Также в ТОС-2 радиоэлектронная защита, которая сбивает наводку снарядов.
— Возьмем любую артиллерийскую систему: ЗИЛ или Урал-66. Во время боевых действий мы, управляя машиной, спешим разместиться на определенной территории или спрятаться за опушкой, совершив выстрел в сторону врага. Как только это происходит, мы тут же получаем ответный удар, поскольку противник нас видит. Необходимо моментально переместиться в более безопасное место, чтобы не погибнуть. «Тосочка» же имеет оптико-электронный механизм. Благодаря ему артиллерийская система уничтожает навигационную систему снарядов, летящих в нашу сторону. Эта машина сама себя способна защищать, поэтому нет никакой надобности куда-то перемещаться, — пояснил Маркелов.
Что касается технических характеристик, в отличие от «Солнцепека» и «Буратино», которые перемещаются по земле за счет гусеничной ленты, ТОС-2 перемещается на колесах. Кроме того, новейшую артиллерийскую систему можно быстро развернуть, добавил политолог.
— Во всем мире военную технику разрабатывают на основе двух важных задач: она должна быстро перемещаться и наносить удар, повлекший за собой максимальное разрушение. Ценен каждый снаряд. Некоторые используют отдельную систему прикрытия, которая прикрывает технику от снарядов. Но то, что придумали мы, нет нигде, — заключил Маркелов.
В свою очередь военный политолог и полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что «Тосочка» стреляет термобарическими снарядами.
— Этим не может похвастаться ни одна артиллерия. ТОС-2, чисто теоретически, можно сбить ракетой или самолетом. Но это вряд ли произойдет, так как она наносит удар прежде, чем ее удастся обнаружить, — подчеркнул эксперт.