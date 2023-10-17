«Газовое облако»: чем уникальна российская огнеметная система «Тосочка»

— Возьмем любую артиллерийскую систему: ЗИЛ или Урал-66. Во время боевых действий мы, управляя машиной, спешим разместиться на определенной территории или спрятаться за опушкой, совершив выстрел в сторону врага. Как только это происходит, мы тут же получаем ответный удар, поскольку противник нас видит. Необходимо моментально переместиться в более безопасное место, чтобы не погибнуть. «Тосочка» же имеет оптико-электронный механизм. Благодаря ему артиллерийская система уничтожает навигационную систему снарядов, летящих в нашу сторону. Эта машина сама себя способна защищать, поэтому нет никакой надобности куда-то перемещаться, — пояснил Маркелов.