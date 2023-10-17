США отправили свыше 4000 морпехов к берегам Израиля
Соединенные Штаты отправляют к берегам Израиля порядка четырех тысяч военнослужащих с тем, чтобы усилить позиции в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Источник отметил, что к берегам Израиля направлена десантная группа, состоящая из моряков и морских пехотинцев. Она присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля.
Собеседник газеты пояснил, что в состав группировки войдут два авианосца вместе с сопровождающими их судами и десантный корабль.
По данным Washington Post, перебрасываемое подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач.
Ранее СМИ США сообщали, что на Ближний Восток будут переброшены 2 тыс. военных, набранных из различных подразделений. В их задачу предположительно должно было войти проведение консультаций и оказание медицинской помощи.
Затем глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол признал, что в у берегов Израиля уже находятся 2 тыс. морских пехотинцев.
«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — подчеркнул конгрессмен.
Таким образом, полагают эксперты, у берегов Израиля собирается мощная группировка солдат США, в задачи которой будет входить всесторонняя поддержка ЦАХАЛ в случае эскалации конфликта.