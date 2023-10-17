США отправили свыше 4000 морпехов к берегам Израиля

Соединенные Штаты отправляют к берегам Израиля порядка четырех тысяч военнослужащих с тем, чтобы усилить позиции в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Источник отметил, что к берегам Израиля направлена десантная группа, состоящая из моряков и морских пехотинцев. Она присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля.

Собеседник газеты пояснил, что в состав группировки войдут два авианосца вместе с сопровождающими их судами и десантный корабль.

По данным Washington Post, перебрасываемое подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач.

Ранее СМИ США сообщали, что на Ближний Восток будут переброшены 2 тыс. военных, набранных из различных подразделений. В их задачу предположительно должно было войти проведение консультаций и оказание медицинской помощи.

Затем глава комитета палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол признал, что в у берегов Израиля уже находятся 2 тыс. морских пехотинцев.

«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — подчеркнул конгрессмен.