Израиль наносит удары по целям «Хезболлах» в Ливане

При этом ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль стреляет из танков и артиллерии по военным постам «Хезболлах» в ответ на стрельбу у границы Израиля и Ливана. Позднее в отделении Красного Креста Ливана заявили, что в результате израильского обстрела погибло четыре человека.