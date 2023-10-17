Израиль наносит удары по целям «Хезболлах» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по целям шиитского движения «Хезболлах» в Ливане.
«Армия обороны Израиля на данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Ливане», — сообщили в ЦАХАЛ.
При этом ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль стреляет из танков и артиллерии по военным постам «Хезболлах» в ответ на стрельбу у границы Израиля и Ливана. Позднее в отделении Красного Креста Ливана заявили, что в результате израильского обстрела погибло четыре человека.
Напомним, что 7 октября произошло резкое обострение палестинско-израильского конфликта — палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля «Потоп Аль-Аксы», после чего боевое крыло движения напало на приграничные районы Израиля. В свою очередь, израильские власти объявили о начале ответной операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.