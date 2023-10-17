Грузия оформила контракт по закупке израильских ЗРК "Спайдер"

"В 2022 году завершилась модернизация зенитно-ракетных комплексов, произведенных [израильской компанией] "Рафаэль". Мы также оформили соглашение о дополнительной закупке зенитно-ракетных комплексов "Спайдер". <...> С членами и партнерами НАТО оформлены соглашения о закупке современных противодронных систем ближнего и дальнего действия, а также переносных систем радиоэлектронной борьбы с дронами", - сказал он.