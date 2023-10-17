Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия применила американские дальнобойные ракеты ATACMS.

«Сегодня особая благодарность Соединённым Штатам », — сказал Зеленский в своём обращении.

Он отметил, что достигнутые с президентом США Джо Байденом договорённости выполняются.