США приняли решение передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS тайно, с тем, чтобы застать врасплох Россию. Об этом пишут обозреватели Наталья Бертран и Орен Либерман в статье для CNN.

Ранее СМИ сообщали, что на Украину было доставлено небольшое количество ракет этого типа. Данные журналистов позже подтвердили украинские официальные лица.

Эксперты предположили, что США приняли решение тайно направить ракеты Украине с тем, чтобы «застать россиян врасплох».

В стране несколько месяцев шли открытые прения о том, следует или нет отправлять дальнобойные боеприпасы ВСУ, пояснили они. На фоне этого Россия получила данные о характеристиках изделий и особенностях применения.

В Пентагоне намеревались нанести удар по логистике и по складам, поэтому переживали из-за того, что если Россия заранее узнает конкретные сроки поставок, то уберет ценное оборудование за пределы досягаемости ракет, констатировали обозреватели.

Напомним, что эксперты в 2022 году рассказали о специфике американских военных поставок. Они отметили, что если в СМИ появляются данные о намерениях направить ВСУ те или иные вооружения, то они уже есть в украинских подразделениях либо будут в ближайшее время.