Украина получила десятки танков Abrams от США

На Украину были доставлены все обещанные США танки Abrams. Всего Киев получил 31 танк. Об этом сообщило издание «Голос Америки» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

«На Украину прибыл 31 танк M1A1 Abrams Королевского производства, обещанный администрацией [президента США Джо] Байдена», — написало издание, ссылаясь на данные американской армии.

Там отметили, что все украинцы, которые тренировались на танках вместе с международными войсками в Германии, вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями танков.