Лазерное ПВО: как работает и область применения

На фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта в Интернете появилось кадры, предположительно, применения Израилем новейшей лазерной системы противоракетной обороны «Железный луч» против запущенных по территории страны ракет. Что такое лазерное оружие и есть ли такое ПВО у Израиля, разбирался «Рамблер.

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По данным издания Оборонная промышленность Европы, военное ведомство Израиля приняло решение ускорить развертывание лазерной системы противовоздушной обороны «Железный луч» производства Rafael. В рамках эксплуатационных испытаний лазер мощностью 100 кВт поступит на боевую службу.

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«Железный луч» предназначен для перехвата широкого спектра угроз, таких как реактивные артиллерийские снаряды, минометные мины и беспилотные летательные аппараты, с расстояний от сотен метров до нескольких километров», - отмечается в статье.

При этом официального подтверждения этой информации от Армии обороны Израиля нет.

Принцип действия лазерного оружия

Принцип действия лазерного оружия основан на излучении мощным квантовым генератором (лазером) электромагнитной энергии оптического диапазона. Энергия, излучаемая лазером, распространяется в пространстве в виде узконаправленного луча с высокой степенью концентрации и используется, в том числе и для военных нужд, пишет РЕН ТВ.

«Есть система ослепления снайперов на поле боя, это работа против оптических приборов. В советское время был создан комплекс «Сжатие» на базе танка, который также должен был ослеплять оптические системы боевых машин», - пояснил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Обладает ли Израиль боевыми лазерами?

Большинство ведущих стран мира, в том числе США, Россия, Китай, заявили о создании собственных боевых лазеров для систем ПВО и ПРО, которые предназначены для ослепления оптико-электронных систем противника.

Израиль также еще с начала 90-х годов ведет разработку лазерного оружия, рассчитывая, что, оснастив им систему противоздушной обороны «Железный купол», можно существенно повысить эффективность защиты воздушного пространства.

Изначально в качестве «оружия будущего» в Израиле создали боевую установку с химическим лазером, излучение которого происходило путем преобразования энергии химической реакции. В начале 2000-х с ее помощью были сбиты 28 снарядов типа «Катюши». Однако через 6 лет проект был закрыт по причине угрозы для окружающей среды, отмечается в статье «Боевые лазеры: состояние, перспективы», опубликованной в журнале Минобороны России.

rafael.co.il

В 2015 были представлены два варианта лазерной системы «Железный луч» для поражения различных снарядов и ракет. А в 2017 стало известно о разработке еще одной лазерной системы для защиты воздушного пространства от беспилотников — «Жужжащий купол».

«Инвестиции в научные исследования, сделанные в последние годы, вывели Израиль в число ведущих стран в области высокоэнергетических лазерных систем. Управление оборонных исследований и разработок при Минобороны Израиля также сообщало, что удалось разработать лазерные средства ПВО/ПРО, которые на несколько порядков дешевле в эксплуатации, чем противоракеты системы «Железный купол», - отмечается в статье.

Эксперты оценили вероятность использования Израилем лазерной системы ПВО

Однако эксперты скептически оценили вероятность появления у Израиля лазерных технологий, способных поражать баллистические ракеты, посчитав распространенное видео фейком.

«По тем кадрам, которые были распространены, видно, что ничего похожего на лазерные лучи нет. Во время Второй мировой войны, когда происходили налеты бомбардировщиков, их освещали прожекторами. Сейчас могут быть какие-то более узко направленные прожекторы или слабые лазеры, которые, в любом случае, не могут сбить аппарат», - пояснил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

По его словам, главная сложность, которую пока не удалось преодолеть - колоссальная энергоемкость лазерного оружия. Теоретически создать такое оборудование возможно, практически - пока нет.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов в свою очередь обратил внимание на то, что прожечь достаточно толстую оболочку ракетной системы залпового огня маломощным лазерным лучом не так просто, пишут «Известия».

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Он посчитал рекламным трюком кадры, которые были распространены в Интернете, так как использование лазерного луча должно быть скрыто от противника и система должна работать бесшумно и незаметно.

«Железный луч» уже давно Израиль рекламирует и пытается его включить в состав «Железного купола». Ну, каких-то эффективных результатов на этот счет нет», — отметил Кнутов.

Беспилотные цели для лазерного оружия

При этом разработки боевых лазеров продолжают вестись в крупнейших странах мира и одной из основных сфер применения боевых лазеров сейчас считается борьба с беспилотными летательными аппаратами. Такие воздушные цели и специфика их поражения лучше всего соответствуют возможностям лазеров, пишет «Военное обозрение».

«Наведение на объектив лазерного луча достаточной мощности позволяет помешать наблюдению, временно вывести из строя оптический сенсор или вообще сжечь его. Подобные системы лазерного подавления создаются в разных странах и, как минимум, проходят испытания. Отдельные образцы уже находятся в эксплуатации», - подчеркивается в статье.

Так, при помощи луча мощностью в несколько киловатт, направленного на одну точку, можно прожечь пластиковую или металлическую деталь. Поражение электроники поможет сбить беспилотники, лишив их управления.

Сегодня - уже десятый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, количество жертв с обеих сторон превысило четыре тысячи человек. В ХАМАС уже заявили, что из-за огромного количества непогребенных тел может начаться «гуманитарный и экологический кризис».