США тайно поставили небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS на Украину для украинской армии, сообщает The Wall Street Journal.

«В последние дни на Украину тайно перебросили американские ракеты», — сказано в статье газеты.

Издание утверждает, что ВСУ уже использовали эти ракеты в бою.

В начале октября в Пентагоне заявили, что готовы передать украинским властям ракеты ATACMS, если президент США Джо Байден даст своё согласие на это.