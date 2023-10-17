В Донбассе ликвидировали командира украинского спецназа Приймаченко

В Донбассе ликвидировали командира украинского отряда «Омега», полковника ВСУ Андрея Приймаченко. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

В Нацгвардии Украины рассказали, что Приймаченко принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022-м его направляли в Киевскую и Харьковскую области, а также в районы Донбасса.

В Нацгвардии заявили, что перед смертью Приймаченко выполнял задание в ДНР.