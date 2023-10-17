В Донбассе ликвидировали командира украинского спецназа Приймаченко
В Донбассе ликвидировали командира украинского отряда «Омега», полковника ВСУ Андрея Приймаченко. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
В Нацгвардии Украины рассказали, что Приймаченко принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022-м его направляли в Киевскую и Харьковскую области, а также в районы Донбасса.
В Нацгвардии заявили, что перед смертью Приймаченко выполнял задание в ДНР.
Информация о ликвидации Приймаченко появилась 16 октября в Telegram-каналах. Его отряд специального назначения «Омега» был создан в 2003 году, в 2014-м члены «Омеги» присутствовали на Евромайдане, затем участвовали в боевых действиях в разных регионах.
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