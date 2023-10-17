Война Израиля и ХАМАС: последние новости, 17 октября

Во вторник, 17 октября, на одиннадцатый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, стороны заявили о новых ударах и растущем количестве жертв. Последние новости о конфликте в материале «Рамблера».

Обстрелы и гибель мирных жителей

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Жертвами израильских ударов по Рафаху и Хан-Юнису в секторе Газа сегодня утром стали 80 палестинцев, включая женщин и детей. Об этом со ссылкой на заявление палестинского МИД пишет РИА Новости.

В МИД резко осудили израильские удары по сектору Газа, назвав их «кровавыми атаками».

«В Рафахе и Хан-Юнисе сегодня утром погибли 80 человек, включая женщин и детей», - говорится в заявлении.

При этом пресс-служба Минздрава Палестины сообщила о том, что израильские войска нанесли удары по Европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа на въезде на шоссе Салах аль-Дина, пишет РБК.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что по Метуле, одному из 28 населенных пунктов, эвакуированных из-за растущей угрозы войны, из Ливана были выпущены противотанковые управляемые ракеты.

После нападения три человека были доставлены в медицинский центр «Зив» в Цфате. В больнице сообщили, что состояние одного из них оценивается как среднетяжелое, а двое других получили легкие травмы, пишет The Times of Israel.

Также, по данным издания, сирены ракетной тревоги звучат в южном Ашкелоне и в центре Израиля, включая Ришон-ле-Цион. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Удар по штаб-квартире ХАМАС

При этом сегодня ночью израильская армия нанесла при помощи авиации удары по объектам ХАМАС, в том числе по штаб-квартире движения. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В результате атаки был убит член палестинского движения. Кроме того, израильские силы нанесли удар по банку, который в ХАМАС использовали для финансирования своей деятельности в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля заявили, что всего за ночь было поражено более 200 объектов.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус также заверил, что Израиль и США работают по военной помощи в «превентивном режиме», однако израильские вооруженные силы намерены справиться с ситуацией самостоятельно.

«Для всех американцев, которые меня слушают, мы в Израиле не просим и не хотим, чтобы ни один волос на голове американского военнослужащего упал при защите Израиля. Мы будем защищаться сами», — приводит слова Джонатана Конрикуса газета The Washington Post.

Число пропавших без вести россиян выросло до девяти

Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле посла резкого обострения ситуации в регионе достигло девяти. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает ТАСС.

«По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан <...> Российской Федерации, имевших также и гражданство Израиля, составляет 16 человек. В списках пропавших без вести значатся девять граждан России. Это подтвержденная информация», - заявил посол.

Он также отметил, что один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС.

7 октября обстановка на Ближнем Востоке значительно осложнилась на фоне атак палестинского движения ХАМАС на гражданские и военные объекты Израиля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала бомбить сектор Газа.

В ходе конфликта были убиты и пострадали как военные, так и тысячи гражданских лиц. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, в секторе Газа, блокированном Израилем, настоящая гуманитарная катастрофа, там нет электричества, воды и топлива, заканчивается еда и медикаменты.

Контакты РФ и ХАМАС

Посол России в Израиле Анатолий Викторов подчеркнул в ходе пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», что контакты России с представителями ХАМАС не означает поддержку Москвы террористических действий.

«Наши контакты продиктованы тем, что ХАМАС является до сих пор политической силой на большой части территории Палестины, и для того, чтобы вести какие-то серьезные переговоры и серьезные действия предпринимать, такого рода контакты абсолютно необходимо», - заявил Викторов.

Также посол отметил, что для вывоза российских граждан может быть использована схема, апробированная в 2021 году.