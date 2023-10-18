Российские средства ПВО перехватили американскую авиабомбу JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM и уничтожили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.