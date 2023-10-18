Российские средства ПВО перехватили американскую авиабомбу JDAM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу JDAM и уничтожили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожен 51 беспилотный летательный аппарат в районе Донецка, населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Лозовое Донецкой Народной Республики, Каменское, Червоногорка, Новофедоровка Запорожской области, Казачьи Лагери, Саги Херсонской области и Жовтневое Харьковской области.