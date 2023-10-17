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Посол России в Израиле заявил об одном россиянине среди заложников ХАМАС

Среди заложников исламистской группировки ХАМАС точно установлен один россиянин, однако допускается, что их может быть больше. Об этом во время брифинга заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Посол РФ в Израиле заявил об одном россиянине среди заложников ХАМАС
© lenta.ru

«Один человек — это установлено. Есть предположение, что их там может быть и больше с учетом состава израильского населения и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, большая русскоязычная группа людей», — рассказал посол.

Ранее Викторов заявил, что по данным израильской стороны, в списке находящихся в секторе Газа заложников палестинского движения ХАМАС находится один гражданин России. Дипломат также уточнил, что в настоящее время в списке пропавших без вести числятся девять россиян.

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