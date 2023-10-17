В России разработали турель под названием "Черная вдова"

"Турелью "Черная вдова" можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника. Без потери устойчивости изделие весит порядка 15 кг и является мобильным. Один человек может ее сложить и передислоцироваться из одной точки в другую без задействования техники", - заявили в НПО "Грань".