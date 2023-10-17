В России создали дрон для дистанционного разминирования

Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облёт территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На «Стрекозе» закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины, — рассказал он.