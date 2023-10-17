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ООН: Израиль продолжает наносить удары по южной части сектора Газа

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по южной части сектора Газа, несмотря на призыв к жителям эвакуироваться именно туда.

ООН: Израиль продолжает наносить удары по южной части сектора Газа
© RT на русском

Об этом говориться в отчёте Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По данным БАПОР, израильская армия продолжает наносить удары с воздуха, моря и суши.

«Израильские ВВС продолжали наносить удары также по Хан-Юнису и другим южным районам, несмотря на распоряжение жителям Газы двигаться на юг», — говорится в документе.

15 октября стало известно, что более 600 тыс. жителей сектора Газа эвакуированы на юг анклава.