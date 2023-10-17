ООН: Израиль продолжает наносить удары по южной части сектора Газа

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по южной части сектора Газа, несмотря на призыв к жителям эвакуироваться именно туда.

Об этом говориться в отчёте Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По данным БАПОР, израильская армия продолжает наносить удары с воздуха, моря и суши.

«Израильские ВВС продолжали наносить удары также по Хан-Юнису и другим южным районам, несмотря на распоряжение жителям Газы двигаться на юг», — говорится в документе.