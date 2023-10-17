Пушилин: поставки оружия ВСУ сократятся на фоне конфликта на Ближнем Востоке

«И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объёмы поставок в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут всё же смещаться», — цитирует его РИА Новости.