Названы возможные цели следующего контрнаступления Украины

В случае нового контрнаступления цели Украины останутся прежними: прорыв к Крыму, к Азовскому морю и попытка взять под контроль новые территории. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также добавил, что следующее контрнаступление будет так же обречено на провал.

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«Я не знаю, будет ли новое контрнаступление Украины. Знаю только, что американцам нужны какие-то победы для того, чтобы показать: деньги, вложенные в Украину, были потрачены не зря, что благодаря этому страна одерживает победу. А побед нет. Значит, людей будут гнать», — считает полковник.

Цели, по его словам, останутся прежними: прорыв к Крыму, к Азовскому морю, попытка взять под контроль территории, которые теперь принадлежат России. Но Литовкин уверен, что прежним останется и результат.

«Есть принципиальные вещи, которые приводят украинскую армию к катастрофам во время наступления. Первое — нельзя наступать, если у тебя нет подавляющего преимущества в авиации, чтобы прикрывать войска. Второе — если нет превосходства в четыре-пять раз в личном составе. Третье — если ты наступаешь по стандартам НАТО, которая никогда не сражалась с армией, равной ей по силе», — объяснил военный.

Он добавил, что НАТО также никогда не сталкивалась с минными полями, которые необходимо преодолевать. Без преимущества в воздухе вся инженерная техника, пытающаяся разминировать поля, уничтожается с воздуха. Это, по мнению Литовкина, в том числе стало причиной огромных потерь украинской армии.