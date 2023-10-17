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Развожаев: корабли Черноморского флота проведут учебные стрельбы у Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил население, что утром 17 октября в городе будут проводится учебные артиллерийские стрельбы.

Развожаев предупредил жителей Севастополя о готовящихся военных учениях
© РИА Новости

По его словам, учения запланированы на период с 10:00 до 10:30 (совпадает с Москвой), стрельбы будут проводить корабли Черноморского флота России.

«В городе все спокойно», — написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Накануне Развожаев также сообщал, что в порту Севастополя пройдут учения флота по применению бомбометов.

Он предупреждал, что громкие звуки будут слышны в районе Северного мола — заградительного сооружения в главной бухте Севастополя.

В начале октября стало известно, что корабли Черноморского флота из Севастополя будут перемещены в порты Абхазии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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