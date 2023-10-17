В рядах ВСУ в зоне спецоперации стало больше женщин

На линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт сослался на данные мониторинга радиоэфиров и переговоров между военнослужащими ВФУ, из которых следует, что в украинских формированиях, находящихся в «красной зоне», увеличилось количество женщин, передает РИА «Новости».

Марочко добавил, что девушки служат в ВСУ как рядовыми, так и в различных должностях командного звена.