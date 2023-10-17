Российские войска уничтожили опорные пункты ВСУ под Белогоровкой

Российские вооруженные силы нанесли удары по позициям армии Украины в районе населенного пункта Белогоровка, расположенного в Луганской Народной Республике, рассказал военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он опубликовал видеозапись, на которой демонстрируются результаты обстрелов. Опорные пункты противника были размещены рядом с разрушенными домами. В Министерстве обороны России пока не комментировали эту информацию.

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По словам Руденко, в районе Белогоровки находились не только опорные пункты противника, но и места размещения личного состава Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как по украинским окопам наносятся точные удары. Для корректировки огня российские войска использовали беспилотники. Потери среди подразделений противника остаются неизвестными.