Шойгу провел совещание по увеличению производства ствольной артиллерии

"Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в войска, - отметил министр. - Сегодня обсудим, как организована работа по развитию и увеличению производства ствольной артиллерии, РСЗО и высокоточных боеприпасов с учетом дополнительной потребности вооруженных сил".