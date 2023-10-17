Израиль объявил об ударах по штаб-квартире и банку ХАМАС
В ночь на 17 октября израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС - по штаб-квартире движения и по его банку. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Штаб-квартиру ХАМАС атаковали израильские истребители. В результате атаки был убит член палестинского движения.
Кроме того, израильские силы нанесли удар по банку, который в ХАМАС использовали для финансирования своей деятельности в секторе Газа.
В Армии обороны Израиля заявили, что всего за ночь было поражено более 200 объектов ХАМАС.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что за последние несколько дней корабли ВМС Израиля применили высокоточные боеприпасы, поражая объекты ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады боеприпасов.
Вечером 16 октября ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам в Ливане, принадлежащим движению «Хезболла». В частности, атакован был объект недалеко от деревни Айтарун на юге Ливана.
В израильской армии заявили, что удары были нанесены в ответ на нападения «Хезболлы» в понедельник, выбранные объекты использовались «для осуществления терроризма».