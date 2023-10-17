Назван источник разведданных ХАМАС для атаки Израиля

«Операция ХАМАС стала результатом как минимум двухлетнего планирования, периода, который включал в себя два конфликта между ЦАХАЛ и Исламским джихадом (запрещенной в России террористической организации), небольшой группировкой боевиков в секторе Газа. В то время ХАМАС подвергался критике за то, что он оставался в стороне, поскольку лидеры Исламского джихада были уничтожены израильскими ударами», — заявила Мири Эйсин, бывший старший офицер разведки ЦАХАЛ.