Полковник ВС РФ указал на особенность российской тактики в Авдеевке

В настоящее время в Авдеевке мы используем тактику, которую в свое время мы применяли в Артемовске: окружение района с последующей его изоляцией и дальнейшим дроблением. То есть тактика откусывания, которая уже не раз применялась и давала очень хорошие результаты, — пояснил собеседник издания.