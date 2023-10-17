Израиль запросил у США чрезвычайную военную помощь в размере 10 млрд долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на три осведомленные источника.

Пакет помощи в настоящее время разрабатывается Конгрессом в координации с Белым домом и также будет включать средства для Украины, Тайваня и американо-мексиканской границы, говорится в публикации.