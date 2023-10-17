ВС России нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ
Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР.
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
По его словам, всего были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов противника.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ВС России улучшили тактическое положение на многих участках СВО.
Также сообщалось, что ВС России отразили атаку ВСУ в районе Вербового Запорожской области.