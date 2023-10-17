ВС России нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, всего были вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов противника.