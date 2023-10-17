США направляют к берегам Израиля две тысячи морпехов

Соединенный Штаты Америки направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования. Об этом сообщили в Пентагоне , отметив, что их количество достигает двух тысяч человек.

«Силы быстрого реагирования морской пехоты направляются к берегам Израиля. Две 2 тысячи морпехов и моряков присоединятся к растущему количеству морских военных сил, скапливающихся у Израиля», — передает информацию Пентагона телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что идет подготовка морских пехотинцев в Америке для отправки к берегам Израиля. При этом уточнялось, что они не будут участвовать в вооруженном конфликте. Их задача — консультировать и оказывать медицинскую поддержку.