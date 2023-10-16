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В ХАМАС заявили, что в плену находятся высокопоставленные офицеры армии Израиля

Палестинское движение ХАМАС захватило нескольких высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля, заявил глава представительства движения за рубежом Халед Машаль.

В плену у ХАМАС находятся высокопоставленные офицеры армии Израиля
© globallookpress.com

«Среди пленных сионистских солдат из дивизии «Газа» есть несколько высокопоставленных офицеров», — цитирует его ТАСС.

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Ранее представитель военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся порядка 200—250 пленных.