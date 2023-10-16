В плену у ХАМАС находятся высокопоставленные офицеры армии Израиля

В ХАМАС заявили, что в плену находятся высокопоставленные офицеры армии Израиля
Палестинское движение ХАМАС захватило нескольких высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля, заявил глава представительства движения за рубежом Халед Машаль.
«Среди пленных сионистских солдат из дивизии «Газа» есть несколько высокопоставленных офицеров», — цитирует его ТАСС.
Ранее представитель военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся порядка 200—250 пленных.