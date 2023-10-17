«В настоящее время под временным арестом мы держим разнородную группу лиц, принадлежащих к разным национальностям. Эти люди считаются нашими уважаемыми гостями, и наша главная цель — обеспечить их безопасность. Мы освободим их, когда это позволят условия на местах», — заявил он.