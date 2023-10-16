Штурмовик спецназа «Ахмат» обратился к Кадырову

Штурмовик спецназа «Ахмат» из Тюмени с позывным «Зима» обратился к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, чтобы поблагодарить его за создание отряда. Также боец выразил благодарность командиру «Ахмат» Апты Алаудинову за то, что их «большая семья» крепка и едина. Об этом сообщили журналисты.