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В Минобороны заявили, что террористы готовят атаки против войск РФ в Сирии

Террористы готовят нападение на гражданское население и пункты расположения российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом на брифинге 16 октября заявил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Минобороны: террористы готовят атаку на пункты дислокации ВС РФ в Сирии
© пресс-служба Минобороны РФ

Также, по его словам, террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, планируют совершить теракты в отношении объектов гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотников и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.

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Кулить подчеркнул, что руководство российской группировки войск, находящейся в идлибской зоне, и руководство вооруженных сил Сирии примут необходимые меры для предупреждения этих атак, пишет ТАСС.