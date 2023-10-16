Минобороны: террористы готовят атаку на пункты дислокации ВС РФ в Сирии

Террористы готовят нападение на гражданское население и пункты расположения российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом на брифинге 16 октября заявил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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Также, по его словам, террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, планируют совершить теракты в отношении объектов гражданской инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотников и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.