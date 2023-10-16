США отобрали 2000 военных для развертывания на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты отобрали порядка 2 тыс. военнослужащих для подготовки к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

© The U.S. Army

В пресс-службе отметили, что войска будут направлены для поддержки Израиля. Вместе с тем, они не предназначены для участия в боевых действиях.

Контингент, уточнили в Пентагоне, будет оказывать медицинскую поддержку. Кроме того, инструктора будут консультировать военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В настоящее время, пояснили в пресс-службе, отобранные из различных подразделений солдаты и офицеры находятся на Ближнем Востоке и в Европе.

Конкретных данных о том, когда и куда они будут направлены, пока нет, отметил автор статьи. Вместе с тем, предположил он, военных могут задействовать в секторе Газа в том случае, если Тель-Авив примет решение начать наземную операцию в анклаве.