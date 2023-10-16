Глава контрразведки Израиля признал ответственность за атаку ХАМАС
Директор Службы общей безопасности Израиля (Шабак) Ронен Бар заявил, что на нём лежит личная ответственность за непредотвращение атаки ХАМАС. Об этом сообщает Ynet.
Такое заявление Бар сделал в личном письме, которое он разослал всем сотрудникам Шабак.
«Несмотря на ряд действий, которые мы провели, к сожалению, в субботу мы не смогли обеспечить достаточно, чтобы сорвать атаку. Как глава организации я признаю – ответственность за это лежит на мне. Для расследований наступит время позже – сейчас мы сражаемся», — написал он.
Помимо этого, Бар также заявил о том, что в столкновении с бойцами ХАМАС солдаты израильской армии проявили самоотверженность, мужество и высокий боевой дух. Он также добавил, что сейчас Израиль находится «не в раунде, но в полноценной войне, которая закончится изменением ситуации между Палестиной и Израилем».
Напомним, что 7 октября приграничные районы Израиля были атакованы боевым крылом палестинского движения ХАМАС со стороны сектора Газа. В ответ Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции против сектора Газа.