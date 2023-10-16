Глава контрразведки Израиля признал ответственность за атаку ХАМАС

«Несмотря на ряд действий, которые мы провели, к сожалению, в субботу мы не смогли обеспечить достаточно, чтобы сорвать атаку. Как глава организации я признаю – ответственность за это лежит на мне. Для расследований наступит время позже – сейчас мы сражаемся», — написал он.