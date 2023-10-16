ЦАХАЛ сообщил об уничтожении главы общей разведки ХАМАСа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении при ударах по сектору Газа главы общей разведки палестинского движения ХАМАС . Соответствующее заявление появилось на сайте израильских ВС.

В ЦАХАЛ уточнили, что это произошло при атаках на Хан-Юнис — город в южной части сектора Газа. При этом имя убитого главы общей разведки и другие подробности обстоятельств его смерти не приводятся.