ЦАХАЛ сообщил об уничтожении главы общей разведки ХАМАСа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении при ударах по сектору Газа главы общей разведки палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление появилось на сайте израильских ВС.
«Убийство главы общей разведки организации ХАМАС», — говорится в тексте.
В ЦАХАЛ уточнили, что это произошло при атаках на Хан-Юнис — город в южной части сектора Газа. При этом имя убитого главы общей разведки и другие подробности обстоятельств его смерти не приводятся.
Также в Армии обороны Израиля сообщили, что приступили к атакам по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа.
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