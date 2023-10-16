Зеленский обсудил использование российских активов с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер и обсудил использование российских активов. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

Беседу Зеленский прокомментировал словами: "хороший разговор, хорошие сигналы". Он также рассказал, что в ходе встречи были рассмотрены вопросы защиты украинской энергетической инфраструктуры и потребности Киева в восстановлении страны.

«А также [обсудили] макрофинансовую поддержку нашей страны и справедливое использование замороженных российских активов», — написал он.

Зеленский добавил, что Киев заинтересован в участии американских компаний в перестройке украинской энергетической системы и привлечении частных американских инвестиций. Он подчеркнул, что речь идет о вложениях в долгосрочные проекты в аграрном секторе, машиностроении и химическом производстве.

Ранее Прицкер приехала с визитом в Киев.