СМИ: Израиль начал устанавливать на танки Merkava решетки для защиты от дронов
Израильские военные начали устанавливать дополнительную защиту на свои танки Merkava, как это делает Российская армия в зоне спецоперации на Украине.
Как пишет «Военное дело», Израиль устанавливает на свои танки металлические решетки для защиты от дронов, передает «Российская газета».
Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.
До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.
Бойцы ХАМАС опубликовали видео с кадрами поражения израильских танков Merkava в ходе операции «Наводнение Аль-Акса», в том числе с помощью коптеров и дронов-камикадзе.