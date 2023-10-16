СМИ: Израиль начал устанавливать на танки Merkava решетки для защиты от дронов

Израильские военные начали устанавливать дополнительную защиту на свои танки Merkava, как это делает Российская армия в зоне спецоперации на Украине.

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Как пишет «Военное дело», Израиль устанавливает на свои танки металлические решетки для защиты от дронов, передает «Российская газета».

Ранее концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» начал штатно оснащать танки Т-90М козырьками, обеспечивающими дополнительную защиту от дронов-камикадзе.

До этого в США сообщили, что боевики ХАМАС при нападении на Израиль применили беспилотники, в результате чего за несколько дней израильская армия могла лишиться до шести танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров.