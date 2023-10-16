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Заседание парламента Израиля остановили из-за сирен в Иерусалиме

Заседание парламента Израиля было остановлено из-за прозвучавших в Иерусалиме сирен, предупреждающих о ракетном обстреле, сообщила газета Haaretz.

«Заседание Кнессета останавливается из-за сирен, предупреждающих о ракетном обстреле в Иерусалиме», — отметил автор статьи.

Депутатам парламента Израиля пришлось прервать сессию и эвакуироваться из-за воздушной тревоги в бомбоубежище.

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Представитель боевого крыла ХАМАС отметил в соцсетях, что удар был нанесен в ответ на обстрелы сектора Газа.

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