Заседание парламента Израиля остановили из-за сирен в Иерусалиме
Заседание парламента Израиля было остановлено из-за прозвучавших в Иерусалиме сирен, предупреждающих о ракетном обстреле, сообщила газета Haaretz.
«Заседание Кнессета останавливается из-за сирен, предупреждающих о ракетном обстреле в Иерусалиме», — отметил автор статьи.
Депутатам парламента Израиля пришлось прервать сессию и эвакуироваться из-за воздушной тревоги в бомбоубежище.
Представитель боевого крыла ХАМАС отметил в соцсетях, что удар был нанесен в ответ на обстрелы сектора Газа.
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