Заседание парламента Израиля было остановлено из-за прозвучавших в Иерусалиме сирен, предупреждающих о ракетном обстреле, сообщила газета Haaretz.

«Заседание Кнессета останавливается из-за сирен, предупреждающих о ракетном обстреле в Иерусалиме», — отметил автор статьи.

Депутатам парламента Израиля пришлось прервать сессию и эвакуироваться из-за воздушной тревоги в бомбоубежище.

Представитель боевого крыла ХАМАС отметил в соцсетях, что удар был нанесен в ответ на обстрелы сектора Газа.