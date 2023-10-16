Парламент Израиля укрылся в бомбоубежище из-за воздушной тревоги

Парламент Израиля ушел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги после выступления премьер-министра государства Беньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает издание Times of Israel.

— Сильный ракетный обстрел Иерусалима остановил сессию Кнессета, отправив депутатов в убежища, — говорится в сообщении.

Ракеты были запущены во время открытия заседания Кнессета, в результате чего законодатели и другие присутствующие отправляются в бомбоубежище, а сессия задержалась.

Воздушная тревога прозвучала в Иерусалиме и Тель-Авиве, поскольку военные в секторе Газа запускают ракеты дальнего действия по крупнейшим городам Израиля. Издание отмечает, что это самый крупный обстрел со времени первого залпа 7 октября.

В настоящее время над районами города слышно несколько громких взрывов. Информация о раненых или разрушениях находится на уточнении. В небе над Тель-Авивом работают системы противовоздушной обороны, передает Times of Israel.