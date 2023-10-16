Парламент Израиля укрылся в бомбоубежище из-за воздушной тревоги
Парламент Израиля ушел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги после выступления премьер-министра государства Беньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает издание Times of Israel.
— Сильный ракетный обстрел Иерусалима остановил сессию Кнессета, отправив депутатов в убежища, — говорится в сообщении.
Ракеты были запущены во время открытия заседания Кнессета, в результате чего законодатели и другие присутствующие отправляются в бомбоубежище, а сессия задержалась.
Воздушная тревога прозвучала в Иерусалиме и Тель-Авиве, поскольку военные в секторе Газа запускают ракеты дальнего действия по крупнейшим городам Израиля. Издание отмечает, что это самый крупный обстрел со времени первого залпа 7 октября.
В настоящее время над районами города слышно несколько громких взрывов. Информация о раненых или разрушениях находится на уточнении. В небе над Тель-Авивом работают системы противовоздушной обороны, передает Times of Israel.
Палестино-израильский конфликт разразился 7 октября. Число погибших людей со стороны сектора Газа после израильских бомбежек достигло 2,8 тысячи человек, среди израильтян погибло 1,4 тысячи человек. Палестинская группировка ХАМАС удерживает на территории сектора Газа свыше 120 гражданских в качестве заложников.