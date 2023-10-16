Израиль стянул в район сектора Газа 400 единиц техники

Израиль стянул в район, граничащий с северной частью сектора Газа, около 400 единиц техники, что свидетельствует о подготовке к началу наземной операции. Об этом сообщает портал Nikkei Asia , который проанализировал спутниковые снимки региона.

Большая часть боевых машин находится на расстоянии от 6 до 10 км от сектора Газа. Речь идет о бронетранспортерах, а также другой бронетехнике и военных транспортных средствах. Спутниковые снимки сделаны американских оператором Planet Labs 15 октября.

Посол Израиля в США Майкл Герцог в понедельник в эфире телеканала CNN подтвердил, что Израиль "готовит наземную операцию". Ранее газета The New York Times сообщила, что наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в прошедшие выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха. Еврейское государство планирует направить десятки тысяч военнослужащих на захват города Газа и свержение нынешних властей палестинского анклава. Крупнейшая наземная операция Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года может на месяцы ввергнуть страну в "кровопролитные городские бои" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", указывало издание.