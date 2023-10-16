Шойгу озвучил потери ВСУ за время контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период так называемого летного контрнаступления потеряли 1,5 тыс. бронемашин. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании по оперативным вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

» <…> после начала летней кампании 4 июня противник понес <…> потери в живой силе, технике», — сказал Шойгу.

Глава ведомства назвал потери украинской армии «существенными и серьезными». Министр уточнил, что это сотни танков, и 1,5 тыс. бронированных машин.

По словам Шойгу, на отдельных направлениях по всей линии боевых действий выстроена достаточно глубокая оборона.

До этого попавший в российский плен младший лейтенант ВСУ Максим Савенко рассказал о больших потерях в своей бригаде.

16 октября отставной офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что на Краснолиманском направлении резко выросли потери украинских частей.