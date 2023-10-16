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Шойгу: на всех направлениях в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная оборона

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что на всех направлениях в зоне спецоперации выстроена глубоко эшелонированная активная оборона.

Шойгу: на всех направлениях в зоне СВО выстроена глубоко эшелонированная оборона
© globallookpress.com

«На отдельных направлениях по всей линии там, где мы видим особую активность, выстроена достаточно глубоко эшелонированная активная оборона», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин проводит совещание с участием министра обороны России Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.