Cамолеты с «Кинжалами» начинают постоянное патрулирование над Чёрным морем

Российский президент Владимир Путин заявил, что самолёты Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

Об этом Путин заявил журналистам по итогам визита в Китай.

«По моему поручению, ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем», — сказал он.

По его словам, российские самолёты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал», которые имеют дальность свыше 1 тыс. км.