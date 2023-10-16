Сладков выразил сомнение в осеннем наступлении ВС РФ

Активных военных действий от российских сил этой осенью и предстоящей зимой ожидать не стоит, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, для этого сперва необходимо создать наступательный потенциал, превышающий оборонный у противника. И этом время лучше использовать для этого.

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Я считаю, что не стоит ждать от наших военных активных наступательных действий этой осенью и предстоящей зимой. Дело не в погоде. Пока мы не создадим наш наступательный потенциал, значительно превышающий оборонительный потенциал ВСУ (в 5, а лучше в 10 раз) — приказ о наступлении давать не нужно, — написал журналист.

При этом, отмечает он, надо учитывать, что это время будет укрепляться и противник, однако российские силы не могут себе позволить продвигаться вперед ценой больших потерь, как это делают украинцы. Военкор также перечисляет некоторые направления, где по его мнению России стоило бы подтянуться. Среди названного реальность докладов, обеспечение современными средствами разведки и перевод производства некоторого вооружения на государственные рельсы.

Наверняка многое уже делается, разрабатывается и готовятся поставки. Без этого, я считаю, требовать от военных продуктивных наступательных действий будет несправедливо. А на все поправки требуется время, как раз, как минимум, осень и зима, а то и часть весны, — подытожил Сладков.