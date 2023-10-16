Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских самолетах

МО РФ: сбиты два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Средствам ПВО РФ удалось за сутки сбить два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», - сообщило ведомство.
В минувшую пятницу стало известно, что за семь дней российские силы уничтожили склад хранения американских катеров ВСУ, более 200 беспилотников и отразили десятки атак.
До этого сообщалось, что общие потери украинских войск с начала проведения специальной военной операции достигли 487 самолетов, 250 вертолетов, 441 ЗРК, 12448 танков и других бронемашин, 1161 машин РСЗО, 6700 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 985 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вооруженные силы РФ наносят удары по украинской инфраструктуре и военным объектам с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту.
17 июля произошел новый теракт в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. Мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате погибла семейная пара из Белгородской области.