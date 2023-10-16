Танки и БМП: в Луганске показали трофеи

В Луганске проходит выставка трофейной военной техники ВСУ. Жители города могу посмотреть и сфотографироваться с танками, бронемашинами и артиллерийскими установками, захваченными российской армией. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

В прошлом году во время празднования победы в Великой Отечественной войне у луганчан уже была возможность поближе рассмотреть образцы военной техники ВСУ. Тогда на Театральной площади Луганска выставили бронемашину Saxon британского производства, украинские броневики «Козак» и «Кугуар», противотанковый комплексы и беспилотники.