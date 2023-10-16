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Танки и БМП: в Луганске показали трофеи

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Женщина фотографирует военную технику вооруженных сил Украины 
© РИА Новости
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Мужчина на танке вооруженных сил Украины (ВСУ) 
© РИА Новости
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Девушка фотографируется на фоне бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ-2) вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Молодые люди возле многоцелевого тягача легкого бронированного (МТЛБ) вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости

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Военная техника вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченная в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Мужчина фотографируется на танке военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Посетители фотографируются на фоне военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Посетители фотографируются на фоне танка вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Посетители выставки возле военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости

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Мальчик возле полевого оружия военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Посетители возле военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченной в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Мужчина внутри бронетранспортера вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости
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Посетители возле танка вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченного в ходе освобождения Луганской Народной республики 
© РИА Новости

    В Луганске проходит выставка трофейной военной техники ВСУ. Жители города могу посмотреть и сфотографироваться с танками, бронемашинами и артиллерийскими установками, захваченными российской армией. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

    В прошлом году во время празднования победы в Великой Отечественной войне у луганчан уже была возможность поближе рассмотреть образцы военной техники ВСУ. Тогда на Театральной площади Луганска выставили бронемашину Saxon британского производства, украинские броневики «Козак» и «Кугуар», противотанковый комплексы и беспилотники.

    Какую технику показали на этот раз - в галерее «Рамблера».

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