МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 55 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Потери противника составили до 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве РФ указали, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная гаубица "Гвоздика".