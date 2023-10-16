Российский Су-27 заставил дрон США развернуться над Черным морем

Американский беспилотник Global Hawk при приближении российского истребителя Су-27 над акваторией Черного моря резко повернул в сторону Сицилии. Это следует из данных Flightradar24, передает РИА Новости.

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По информации портала, американский БПЛА вылетел с базы в Сицилии 14 октября около 7:30 мск. Он оказался в районе центральной части Черного моря примерно через три с половиной часа. Дрон около суток барражировал на траверзе Крыма.

Около 05:40 мск 15 октября беспилотник выполнил неожиданный маневр - полетел в сторону восточной оконечности полуострова. Но вдруг резко повернул в обратную сторону и прекратил барражирование.