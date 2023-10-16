Война Израиля и ХАМАС: последние новости на сегодня, 16 октября

Понедельник, 16 октября, - десятый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, количество жертв с обеих сторон превысило четыре тысячи человек. Последние новости о конфликте - в материале «Рамблера».

Количество жертв и пострадавших

Минздрав Израиля сообщил, что с начала боевых действий в стране погибло более 1400 человек, с 7 октября в больницы по всей стране было доставлено 3968 раненых, пишет The Times of Israel.

По данным министерства здравоохранения Газы, количество погибших к 16 октября достигло 2750 человек, а пострадавших - 9700, сообщает Al Jazeera.

Удар по Тель-Авиву

В ХАМАС утверждают, что днем 16 октября выпустили ракеты из сектора Газа по Тель-Авиву. В центре города сирены не звучали, но местные жители сообщили The Times of Israel, что слышали сильный взрыв. Израильские СМИ сообщают, что одна ракета, возможно, упала в море.

Сколько заложников удерживает ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил The Times of Israel, что военные уже уведомили семьи 199 заложников, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Хагари заявил, что в заложниках оказалось много пожилых людей, детей и женщин. По его словам, у израильских военных есть «некоторая информация» о местонахождении заложников в Газе. Также Хагари заверил, что Израиль не будет совершать атаки, ставящие под угрозу жизни заложников.

Тысячи палестинцев пропали без вести под обломками

По словам спасателей из Газы, более тысячи палестинцев пропали без вести под обломками зданий, сообщает Al Jazeera.

В ХАМАС заявили, что из-за огромного количества непогребенных тел может начаться «гуманитарный и экологический кризис».

В ВОЗ предупредили об эскалации в Ливане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что отправила две партии медикаментов в Бейрут, готовясь к возможной эскалации между группировками Ливана и израильскими силами, передает The Times of Israel.

Две партии, содержащие «достаточное количество лекарств и материалов, чтобы удовлетворить потребности от 800 до тысячи раненых пациентов», прибыли сегодня в Бейрут из Дубая.

Байден просит Израиль не делать ошибок

Президент США Джо Байден заявил в интервью CBS News, что любая оккупация Газы будет «большой ошибкой», и поддержал создание гуманитарного коридора оттуда. Он подчеркнул, что США ведут переговоры об этом с египетскими властями.

Байден заявил, что «крайние элементы ХАМАС» не представляют весь палестинский народ. Он выступил за полную ликвидацию ХАМАС, но призвал проложить путь к созданию «палестинского государства с палестинской властью».

Прекращение огня не состоялось

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня на юге сектора Газа после того, как источники в службах безопасности Египта заявили, что такая сделка будет заключена, сообщает Al Jazeera.